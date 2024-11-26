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Хэмилтон рассказал, что Доменикали пообещал ему гонку Формулы-1 в Африке

Хэмилтон рассказал, что Доменикали пообещал ему гонку Формулы-1 в Африке
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Покидающий в конце сезона-2024 «Мерседес» Льюис Хэмилтон рассказал, что руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали обещал ему гонку в Африке до того, как Льюис завершит свою карьеру.

«Я очень надеюсь, что Стефано не уйдёт [с поста], потому что он сыграл важную роль в изменениях и прогрессе этого вида спорта.

Мы с ним много говорили о проведении гонки в Африке, и именно он пообещал, что мы сделаем это до того, как я уйду отсюда, так что это важно.

Я также осознаю значимость работы по обеспечению разнообразия, которую мы ведём, поэтому очень надеюсь, что Стефано не уйдёт в отставку, потому что он был великолепен и знает этот вид спорта не хуже других», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

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