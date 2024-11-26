Ален Прост ответил, на кого больше похож Ферстаппен — на Сенну или на него

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост ответил, на кого больше похож Макс Ферстаппен – на Айртона Сенну или на самого Проста.

«У Макса много общего с Айртоном, особенно в начале их карьеры. Сейчас сходство не такое сильное. У него свой собственный образ жизни. Он всегда шел своим путём. Вот почему, узнав его немного лучше, мне кажется, что он ближе к Себу [Феттелю] или ко мне. Это то, что мне в нём нравится. На трассе он ведёт себя очень уважительно», — приводит слова Проста GP Blog.

После 22-го этапа в Лас-Вегасе Макс Ферстаппен («Ред Булл») досрочно завоевал титул чемпиона Формулы-1 сезона-2024. На его счету в личном зачёте 403 очка. У Ландо Норриса из «Макларена» на 63 очка меньше — 340. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (319 очков). В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», набравший 608 очков, у итальянской команды «Феррари» 584 очка, а у «Ред Булл» — 555.