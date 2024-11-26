Стала известна цена, которую Катар заплатит за долю в команде «Ауди»

Инвестиционное управление Катара (QIA) купило треть доли команды «Кик-Заубер»/«Ауди» за € 300 млн. Об этом сообщает издание The Objective.

Этот катарский суверенный фонд является акционером таких компаний, как Harrods Group, сеть супермаркетов Sainsbury's, кинопроизводственная компания Miramax Films, авиакомпании Iberia и British Airways, банки Barclays и Credit Suisse, а также телекомпания Al Jazeera.

Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе.

Ранее в «Ауди» и «Фольксвагене» опровергали все слухи о возможной продаже «Кик-Заубера», но в последнее время немецкий концерн переживает экономический кризис. В Германии говорят о закрытии заводов и потере до 30 тыс. рабочих мест. В такой ситуации капитал из Катара был бы кстати, поскольку помог бы продолжить развитие команды Формулы-1, не тратя деньги материнской компании.

Сообщается, что «Ауди» продолжит разработку своих двигателей, но, по слухам, работы отстают от графика, и компании сложно найти квалифицированный персонал.