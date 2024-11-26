Экс-гонщик Формулы-1: поверьте, в 2026-м Ферстаппена не будет в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Роберт Дорнбос настаивает, что Макс Ферстаппен не будет выступать за «Ред Булл» в 2026 году. По словам Дорнбоса, самым важным фактором в сезоне 2026 года будет наличие лучшего двигателя, и он считает, что таковым будет мотор «Мерседеса».

«Кристиану [Хорнеру] будет сложно удержать Макса в команде. Его слова о преданности команде… Вы ожидали, что он скажет что-то другое после завоевания четвёртого титула?

Нельзя сказать, что в 2025-м «Ред Булл» будет силён. Правила не меняются. Не стоит ждать от них совершенно новую концепцию машины. Поверьте мне: в 2026-м Макса там не будет.

У Льюиса Хэмилтона в течении семи лет когда они побеждали не было лучшей машины ни с точки зрения аэродинамики, ни механики. У них был мощный двигатель. Думаю, именно это будет необходимо в 2026 году», — приводит слова Дорнбоса GP Blog.