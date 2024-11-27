Марко: ни один другой гонщик, кроме Ферстаппена, не выиграл бы титул на машине «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко согласился с утверждением Макса Ферстаппена, что на машине «Макларена» он завоевал бы чемпионский титул раньше, чем в Лас-Вегасе. Марко добавил, что только Макс мог бы выиграть этот чемпионат за рулём машины «Ред Булл».

«Да, в этом он абсолютно прав. В этом году ни один гонщик, кроме Макса, не выиграл бы для нас чемпионат мира. У него определённо была не лучшая машина.

Нам просто нужно построить для него подходящую машину, и тогда Макс это сделает. Машину, которая не будет столь нестабильной, как нынешняя, ту, которая постоянно будет находиться впереди», — приводит слова Марко телеканал OE24.