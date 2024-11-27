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Льюис Хэмилтон полетал на сверхзвуковом истребителе

Льюис Хэмилтон полетал на сверхзвуковом истребителе
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Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон принял участие в полёте на борту реактивного боевого самолёта и даже поуправлял им во время программы по лётной тренировке астронавтов. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Сообщается, что Хэмилтон прошёл лётную подготовку, которая используется для подготовки экипажа коммерческих пилотируемых космических полётов Inspiration 4 и Polaris Dawn.

В течение тренировочного дня 39-летнего Хэмилтона сопровождали студенты из некоммерческой образовательной организации Dubai DREAM.

Ранее участие в полёте на борту реактивного истребителя Rafale французских ВВС принял пилот «Феррари» Шарль Леклер. Он полетал над своим родным княжеством Монако.

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