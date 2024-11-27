Преемник Ньюи в «Ред Булл»: не уверен в следующем годе

Преемник Эдриана Ньюи в роли главы технического отдела команды «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что не уверен в машине 2025 года, однако он считает, что пессимистичная оценка ситуации заставит команду упорнее работать и найти дополнительный потенциал в машине RB21.

«Я не уверен в 2025-м. Не уверен, поскольку считаю, что соперники очень быстры. Борьба будет идти на протяжении всего года.

Если в этом бизнесе вы уверены — вы мертвы. Вам необходимо много работать, каждый в команде должен много работать. Все много работают. Мне не хватает уверенности в себе, потому что если я уверен, то иду спать, не иду на работу, а значит, не добиваюсь результатов.

То, что произошло в этом году в плане напряжённости борьбы, если честно, — то, чего мы ожидали в 2023-м. В 2022-м на старте сезона у нас была не самая быстрая машина, у «Феррари» была поначалу сильнее. Итак, мы ожидали схватки в 2023 году, но её не было. И в 2024-м, в самом начале сезона, её тоже не было! Этого я не могу объяснить.

Так получилось не потому, что мы были слишком хороши. Скорее — потому что другие в определённые периоды были плохи. «Макларен» поздно вошёл в сезон. И мы тут ни при чём», — приводит слова Ваше Motorsport.