Вассёр отрицает, что неудачное обновление в Барселоне может стоить «Феррари» титула

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отверг предположения о том, что неудачное обновление машины для Гран-при Испании может стоить команде Кубка конструкторов.

«В конце сезона всегда легко рассуждать, что если бы не авария в Сингапуре [Карлоса Сайнса в квалификации], или без того, или без этого, то мы бы стали чемпионами. Думаю, это справедливо и по отношению к «Макларену». У них тоже были некоторые проблемы, это справедливо для всех на стартовой решётке, мы все упустили какие-то возможности.

В нашем деле важно не только иметь лучшую машину, но и набирать максимальное количество очков за сезон. Это правда, что Баку был не лучшим нашим этапом, как и Сингапур, и у нас были проблемы с темпом в Испании, Великобритании и Австрии. Но мы правильно отреагировали на ситуацию, потому что после трёх этих гонок снова набрали темп в Спа. Однако с точки зрения темпа это действительно было нашим слабым местом», — приводит слова Вассёра RacingNews365.