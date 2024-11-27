Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр отрицает, что неудачное обновление в Барселоне может стоить «Феррари» титула

Вассёр отрицает, что неудачное обновление в Барселоне может стоить «Феррари» титула
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр отверг предположения о том, что неудачное обновление машины для Гран-при Испании может стоить команде Кубка конструкторов.

«В конце сезона всегда легко рассуждать, что если бы не авария в Сингапуре [Карлоса Сайнса в квалификации], или без того, или без этого, то мы бы стали чемпионами. Думаю, это справедливо и по отношению к «Макларену». У них тоже были некоторые проблемы, это справедливо для всех на стартовой решётке, мы все упустили какие-то возможности.

В нашем деле важно не только иметь лучшую машину, но и набирать максимальное количество очков за сезон. Это правда, что Баку был не лучшим нашим этапом, как и Сингапур, и у нас были проблемы с темпом в Испании, Великобритании и Австрии. Но мы правильно отреагировали на ситуацию, потому что после трёх этих гонок снова набрали темп в Спа. Однако с точки зрения темпа это действительно было нашим слабым местом», — приводит слова Вассёра RacingNews365.

Материалы по теме
В «Макларене» поблагодарили «Мерседес» за то, что они сдержали «Феррари» в Лас-Вегасе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android