Леклер раскрыл свою ключевую ошибку на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признал, что к раннему гранулированию шин, с которым он столкнулся на Гран-при Лас-Вегаса, привела его собственная ошибка, которая заключается в том, что он слишком сильно атаковал во время борьбы с Джорджем Расселлом.

«Я считал, что всё под контролем. Но затем от поворота к повороту я стал терять по три секунды на круге, что было полным безумием. Так что да, это застало меня врасплох, и мы довольно много потеряли там.

Да, ситуация на стартовом отрезке усугубилась из-за борьбы с Расселлом. На него это не особо повлияло. А вот на меня — да. Находясь в грязном воздухе, вы платите за это большую цену. Мне было трудно с этим справиться, но я просто немного переборщил, слишком сильно нагрузил шины на первом отрезке. Так что это моя вина.

Затем на «харде» мы были сильны. Но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы добиться большего, чем третье и четвёртое места», — приводит слова Леклера автоспортивный обозреватель Адам Купер в своём блоге.