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Бонус Ферстаппена от «Ред Булл» может быть ниже на € 16,5 млн в сравнении с 2023-м — Marca

Бонус Ферстаппена от «Ред Булл» может быть ниже на € 16,5 млн в сравнении с 2023-м — Marca
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Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен может потерять € 16,5 млн в виде бонуса от команды по сравнению с премией, которая у него была в 2023 году. Об этом информирует Marca.

По сведениям источника, за победу в чемпионате Макс получит от команды € 5 млн, а также ещё € 1,5 млн за каждую победу в гонке. В прошлом сезоне Макс выиграл 19 из 22 заездов, в то время как в этом на данный момент – восемь. Таким образом, разница сейчас составляет € 16,5 млн.

Напомним, Ферстаппен гарантировал себе чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. Его Макс добыл после Гран-при Лас-Вегаса, где ему было достаточно финишировать впереди пилота «Макларена» Ландо Норриса. Макс в итоге был пятым, а Ландо – шестым.

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