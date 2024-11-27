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Марио Андретти ответил на вопрос, когда «Кадиллак» сможет завоевать титул в Формуле-1

Марио Андретти ответил на вопрос, когда «Кадиллак» сможет завоевать титул в Формуле-1
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Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти ответил на вопрос по поводу шансов команды «Кадиллак» завоевать титул в «Королевских гонках». Гоночный коллектив из США присоединится к Формуле-1 в 2026 году.

«Титул в 2026 или 2027 году? Всегда нужно стремиться к звёздам. Я постоянно придерживался именно такого подхода. Если не обладать таким мышлением, то и успеха никогда не будет. Это лучший шанс по-настоящему проявить себя и выступить на самом высоком уровне», — приводит слова Андретти издание NBC News.

Ранее Андретти ответил на вопрос по поводу состава пилотов команды «Кадиллак».

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