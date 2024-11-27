Уиндзор — о Гран-при Лас-Вегаса: Хэмилтон всё ещё в состоянии шока

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса. Британец стартовал в гонке 10-м и в итоге стал вторым.

«Думаю, он всё ещё находится в состоянии шока из-за того, что произошло в третьем сегмента квалификации. Сложно переоценить масштабы бедствия, которое там случилось с Льюисом. Было просто невероятно, что на такой хорошей машине, на которой можно выиграть Гран-при, что в итоге сделал Джордж Расселл, Льюис не оказался хотя бы в первом ряду стартовой решётки. Это удивительно», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc в YouTube.

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