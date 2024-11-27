Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Уиндзор — о Гран-при Лас-Вегаса: Хэмилтон всё ещё в состоянии шока

Уиндзор — о Гран-при Лас-Вегаса: Хэмилтон всё ещё в состоянии шока
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор поделился мнением о выступлении гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Лас-Вегаса. Британец стартовал в гонке 10-м и в итоге стал вторым.

«Думаю, он всё ещё находится в состоянии шока из-за того, что произошло в третьем сегмента квалификации. Сложно переоценить масштабы бедствия, которое там случилось с Льюисом. Было просто невероятно, что на такой хорошей машине, на которой можно выиграть Гран-при, что в итоге сделал Джордж Расселл, Льюис не оказался хотя бы в первом ряду стартовой решётки. Это удивительно», — сказал Уиндзор на канале Cameron Cc в YouTube.

Материалы по теме
Видео
Льюис Хэмилтон полетал на сверхзвуковом истребителе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android