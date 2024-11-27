Хельмут Марко поделился ожиданиями от «Феррари» в 2025 году

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко поделился ожиданиями от выступления итальянской команды «Феррари» в 2025 году.

«Если говорить о пилотах, «Феррари» станет сильнее в следующем году, хотя мне любопытно увидеть, будет ли равновесие в команде», — приводит слова Марко OE24.

Напомним, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет «Мерседес» по окончании сезона-2024, где его заменит итальянец Андреа Кими Антонелли. Напарником британца в «Феррари» будет монегаск Шарль Леклер. По информации медиа, совокупные доходы Хэмилтона в итальянской команде вырастут до $ 100 млн в год.

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