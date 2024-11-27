Хорнер — о следующем сезоне Формулы-1: это будет настоящий триллер

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также высказался о сезоне-2025.

«Для спорта здорово, что сейчас такая конкуренция. В этом году у меня прибавилось седых волос. Следующий год будет настоящим триллером. У нас есть лучший пилот, и я думаю, что у нас также лучшая команда. Так что зимой мы намерены усердно работать над устранением недостатков RB20. Нужно действовать, пока есть возможность. 2025 год обещает стать чрезвычайно конкурентным. Можно видеть, что борьба стала плотнее, так что в следующем году будет ещё один марафон, и ничего нельзя гарантировать», — приводит слова Хорнера Pit Debrief.

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