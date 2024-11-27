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Феттель — о возможном возвращении в Формулу-1: хочется ли? Конечно, хочется

Феттель — о возможном возвращении в Формулу-1: хочется ли? Конечно, хочется
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель ответил на вопрос по поводу возможного возвращения в «Королевские гонки».

«Меня часто спрашивают: «Друг, разве не хочется?» Конечно, хочется. Но у любого спортсмена или спортсменки в какой-то момент наступает момент, когда нужно перейти к следующей главе. Это в конечном итоге затрагивает всех нас», — приводит слова Феттеля издание Sport.de.

Ранее Феттель также заявлял, что уже не думает о возвращении в «Королевские гонки», но при этом немец не стал исключать, что может посоревноваться в других категориях автоспорта.

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