Марко — о Пересе: ведёт себя так, будто будет выступать за нас ещё один год

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды мексиканского гонщика Серхио Переса.
«Никто не может представить, что Чеко останется напарником Макса в 2025 году? Решение будет принято после Гран-при Абу-Даби. В любом случае Чеко ведёт себя так, будто будет выступать за нас ещё один год, — приводит слова Марко издание Oe24.at.
В настоящий момент в активе Переса 152 очка. В общем зачёте пилотов Серхио занимает восьмое место. Чемпионский титул себе гарантировал его товарищ по команде Макс Ферстаппен.
Ранее Марко поделился ожиданиями от «Феррари» в 2025 году.
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