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Марко — о Пересе: ведёт себя так, будто будет выступать за нас ещё один год

Марко — о Пересе: ведёт себя так, будто будет выступать за нас ещё один год
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу возможного ухода из команды мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Никто не может представить, что Чеко останется напарником Макса в 2025 году? Решение будет принято после Гран-при Абу-Даби. В любом случае Чеко ведёт себя так, будто будет выступать за нас ещё один год, — приводит слова Марко издание Oe24.at.

В настоящий момент в активе Переса 152 очка. В общем зачёте пилотов Серхио занимает восьмое место. Чемпионский титул себе гарантировал его товарищ по команде Макс Ферстаппен.

Ранее Марко поделился ожиданиями от «Феррари» в 2025 году.

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