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Стелла: у «Макларена» есть пилот, способный бороться за титул

Стелла: у «Макларена» есть пилот, способный бороться за титул
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Глава «Макларена» Андреа Стелла считает, что пилот команды британец Ландо Норрис способен конкурировать с четырёхкратным чемпионом мира нидерландцем Максом Ферстаппеном на соответствующей машине.

«Когда мы получили конкурентоспособную машину, то оказались на одной траектории с Максом [Ферстаппеном], доказав, у нас есть то, с чем можно бороться за чемпионский титул.

Прежде всего у нас есть пилот, способный бороться за титул в личном зачёте, в лице Ландо. И в будущем, без сомнений, это будет Оскар», — приводит слова Стеллы Viaplay.

Ранее Норрис ответил, стал бы Ферстаппен в 2024 году чемпионом на болиде «Макларена».

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