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В BMW построили автомобиль из игры Need for Speed

В BMW построили автомобиль из игры Need for Speed
BMW M3 GTR
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Компания BMW совместно с разработчиком видеоигр Electronic Arts построила спорткар M3 GTR из игры Need for Speed: Most Wanted 2005 года. Проект посвящён 30-летию серии Need for Speed, первая игра которой появилась в 1994 году.

BMW M3 GTR

BMW M3 GTR

Фото: speedhunters.com/ELECTRONIC ARTS

Автомобиль выполнен в той же серебристо-синей ливрее, в которой он представлен в игре. Машина будет выставлена в рамках экспозиции в выставочном центре BMW Welt в Мюнхене, где пробудет до 6 января 2025 года.

BMW M3 GTR

BMW M3 GTR

Фото: speedhunters.com/ELECTRONIC ARTS

Отметим также, что этот BMW M3 GTR будет доступен в новом обновлении Need for Speed: Unbound. «M3 GTR — одна из самых узнаваемых машин в истории Need for Speed, и к 30-летию мы хотели сделать что-то особенное», — отмечает старший креативный директор Need for Speed: Unbound Джон Стэнли.

Интерьер BMW M3 GTR

Интерьер BMW M3 GTR

Фото: speedhunters.com/ELECTRONIC ARTS

BMW M3 GTR — дорожная версия спорткара, которым немецкая марка была представлена в гонках на выносливость и соревнованиях GT. Это единственная дорожная машина BMW, оснащённая 4-литровым двигателем P60B40 V8, который компания разработала специально для гонок. В дорожной версии он развивает 283 кВт (385 л. с.), тогда как гоночная версия выдавала 331 кВт (450 л. с.).

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