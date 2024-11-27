Марко ответил, что нужно «Мерседесу», чтобы стать главным соперником «Ред Булл» в 2025-м

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко после успешного выступления «Мерседеса» на Гран-при Лас-Вегаса поделился мнением о перспективах немецкой команды в следующем сезоне Формулы-1. Напомним, победу в Лас-Вегасе одержал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, а вторым был его напарник Льюис Хэмилтон.

«Станет ли «Мерседес» главным соперником «Ред Булл» в следующем году? Для этого им нужно найти стабильность. В Лас-Вегасе были особые условия из-за низких температур. Давайте подождём и посмотрим, как они покажут себя в последних двух гонках. Надеюсь, мы выиграем хотя бы одну из них», — приводит слова Марко издание oe24.at.

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