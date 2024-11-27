Норрис: после Гран-при Бразилии не спал 40 часов

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал о переживаниях после Гран-при Бразилии, ставшим одним из ключевых в сезоне.

«Я не мог спать первые два дня. Сколько я не спал? 36-40 часов. Вероятно, это всё усугубило, когда устаёшь, падает настроение и всё такое… Двойной эффект.

Я просто просидел дома. Наверное, лучше было бы провести время с друзьями, но они не живут в Монако. К тому же у них своя жизнь. Я склонен зацикливаться и потому весь полёт домой, всё неделю раз за разом крутил всё в голове», — приводит слова Норриса издание The Telegraph.

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством: