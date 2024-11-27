Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: после Гран-при Бразилии не спал 40 часов

Норрис: после Гран-при Бразилии не спал 40 часов
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис рассказал о переживаниях после Гран-при Бразилии, ставшим одним из ключевых в сезоне.

«Я не мог спать первые два дня. Сколько я не спал? 36-40 часов. Вероятно, это всё усугубило, когда устаёшь, падает настроение и всё такое… Двойной эффект.

Я просто просидел дома. Наверное, лучше было бы провести время с друзьями, но они не живут в Монако. К тому же у них своя жизнь. Я склонен зацикливаться и потому весь полёт домой, всё неделю раз за разом крутил всё в голове», — приводит слова Норриса издание The Telegraph.

Материалы по теме
Стелла: у «Макларена» есть пилот, способный бороться за титул

Ландо Норрис поздравил Макса Ферстаппена с чемпионством:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android