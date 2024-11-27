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Люк Браунинг выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе «Уильямса»

Люк Браунинг выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе «Уильямса»
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22-летний пилот гоночной академии «Уильямса» Люк Браунинг примет участие в первой свободной практике Гран-при Абу-Даби, а также выступит в тестах молодых гонщиков. Об этом информирует пресс-служба британской команды.

«Для меня большая честь впервые выступить за рулём болида «Уильямса» Формулы-1 в Абу-Даби. Нечто особенное, что у меня есть возможность не только принять участие в тестах для молодых пилотов, но и в свободной практике. Огромное спасибо всем в «Уильямсе» за поддержку и за то, что доверили мне пилотировать FW46. Буду усердно работать, чтобы подготовиться и максимально использовать предоставленную возможность», — сказал Браунинг.

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