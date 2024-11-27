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Исак Хаджар выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе «Ред Булл»

Исак Хаджар выступит в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе «Ред Булл»
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20-летний франко-алжирский пилот команды Формулы-2 «Кампос», а также участник молодёжной программы «Ред Булл» Исак Хаджар примет участие в первой тренировке Гран-при Абу-Даби в составе австрийского гоночного коллектива. Об этом сообщает издание GPblog.

Француз заменит в предстоящей практике нидерландского гонщика Макса Ферстаппена.

В этом году Хаджару уже приходилось пилотировал болид RB20 во время первой тренировки Гран-при Великобритании. Тогда он заменял Серхио Переса.

На данный момент Исак занимает второе место в личном зачёте Формулы-2, имея на своём счету 165 очков. В гонке Гран-при Азербайджана французский пилот финишировал на 14-м месте.

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