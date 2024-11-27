Шарль Леклер: «Феррари» вряд ли сможет отыграть очки у «Макларена» в Катаре

Пилот «Феррари» Шарль Леклер оценил шансы своей команды отыграть очки у «Макларен» на Гран-при Катара.

«Несомненно, борьба будет идти до самого конца. Но я думаю, что «Макларен» будут очень сильны на Гран-при Катара. Поэтому нам нужно будет поработать как следует, чтобы получить результат. Однако я буду очень удивлён, если «Феррари» сможет отыграть у «Макларена» очки в Катаре.

Несмотря на всё это, мы будем делать всё, что в наших силах, если хотим добиться какого-то успеха. Мне кажется, что нас ожидает очень тяжёлый Гран-при», — приводит слова Леклера F1i.

Напомним, «Феррари» в Кубке конструкторов уступает лидирующему «Макларену» 24 очка.