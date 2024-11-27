Гоночный Mercedes пятикратного чемпиона Ф-1 — на аукционе. За него хотят более € 50 млн

На аукцион RM Sotheby’s выставлен редчайший гоночный Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Формулы-1 1954 года выпуска из коллекции музея трассы «Индианаполис». Ожидаемая стоимость лота — более € 50 млн.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Фото: Mercedes-Benz AG

Одна из особенностей Mercedes-Benz W 196 R в том, что на машину можно было ставить разные кузова. В отдельных гонках это шасси было представлено в традиционном виде с открытыми колёсами, а на скоростных трассах для снижения лобового сопротивления машина оснащалась кузовом с закрытыми колёсами.

Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Фото: Mercedes-Benz AG

Изначально этот Mercedes-Benz W 196 R (серийный номер 00009/54) был построен с открытыми колёсами, но в 1955 году к этапу в Монце его перестроили в новом кузове. С открытыми колёсами Фанхио выиграл на этой машине Гран-при Аргентины 1955 года, а уже в новом кузове её на Гран-при Италии пилотировал Стирлинг Мосс — он не добрался до финиша, но показал лучший круг гонки.

Кокпит Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen Фото: Mercedes-Benz AG

По данным RM Sotheby’s, было построено 14 шасси W 196 R, однако к концу сезона-1955 их осталось лишь 10, и только четыре из них — в кузове Stromlinienwagen. Отмечается, что этот экземпляр — первый из четырёх, доступный к покупке частным лицам. Торги пройдут 1 февраля 2025 года.