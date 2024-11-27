Джо Сейвуд однозначно ответил насчёт слухов о роли Валттери Боттаса в «Мерседесе»

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд прокомментировал слухи, что финский пилот швейцарского гоночного коллектива «Кик-Заубер» Валттери Боттас станет советником в немецкой команде «Мерседес».

«Нет никакой правды в том, что [Валттери] Боттас станет советником команды «Мерседес». Ожидается, что он станет резервным пилотом «Мерседес» в Ф-1, хотя всё ещё надеется выступить в гонках в 2025 году. Валттери получил предложение участвовать в IndyCar, но пока не готов отказаться от [выступлений в] Формуле-1», — написал Сейвуд в своём блоге.

Ранее стало известно, что «Кик-Заубер»/«Ауди» подписал на 2025 год бразильца Габриэла Бортолето, а Боттас остался без места в Формуле-1 на следующий год. Но в последнее время появились настойчивые слухи, что Боттас близок к тому, чтобы заключить контракт с «Мерседесом» в качестве резервного гонщика. Однако вполне возможно, что он претендует не на роль гонщика, а на должность советника руководителя команды Тото Вольфа, которую ранее занимал Жером д‘Амброзио.