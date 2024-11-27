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Макс Ферстаппен не ставит цели повторить успех Шумахера и Хэмилтона по количеству титулов

Макс Ферстаппен не ставит цели повторить успех Шумахера и Хэмилтона по количеству титулов
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион Макс Ферстаппен заявил, что не стремится догнать по количеству титулов легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона.

«Чтобы на системе добиваться такого успеха, необходимо постоянно поддерживать этот импульс и иметь отличную команду. Но я никогда не ставил перед собой таких целей — повторить их успех. Если у меня получится это сделать — то получится. Но я горд уже и тем, что завоевал четыре титула. В целом разница между одним титулом и семью не такая и большая.

Каждый раз, сидя за рулём болида, я буду стараться показать максимальный результат. Если нам удастся повторить успех этого сезона — это будет круто. Кроме того, за последние пару лет я стал лучше и как гонщик, и по всем другим отношениям, поэтому с нетерпением уже жду возможности увидеть, что мы сможем показать в следующем сезоне», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

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