Босс «Ред Булл» посетил моторхоум «Уильямса» на фоне слухов о переходе Сайнса — Сейвуд

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд поделился информацией насчёт того, кто из пилотов заменит в «Ред Булл» мексиканского гонщика Серхио Переса.

«Ред Булл» продолжает заявлять, что решение о составе пилотов будет принято после окончания сезона. Слухи о возможном переходе Карлоса Сайнса в «Ред Булл» и освобождении им места для Франко Колапинто в «Уильямсе» не соответствуют действительности.

Правда в том, что, несмотря на огромную поддержку миллионов мексиканских болельщиков, Серхио Перес по-прежнему не демонстрирует значимых результатов. «Ред Булл» проявляет осторожную дипломатию, но никто, кроме самого Переса и его эксцентричного отца, не говорит о его будущем в команде на следующий год.

Все признаки указывают на то, что в конце сезона выбор будет сделан между Лиамом Лоусоном и Франко Колапинто. Аргентинский гонщик считался главным фаворитом на место напарника Макса Ферстаппена, но серия серьёзных аварий поставила под вопрос его готовность.

Крупный спонсор Переса, Карлос Слим, был замечен с Колапинто и его менеджментом, а генеральный директор «Ред Булл» Оливер Минцлафф посетил моторхоум «Уильямса» во время Гран-при Лас-Вегаса. Его визит длился день, так что это была не просто дружеская встреча», — написал Сейвуд в своём блоге.