Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Италии в Монце до 2031 года

Формула-1 официально объявила о продлении контракта на проведение Гран-при Италии в Монце до 2031 года.

Данную новость прокомментировал генеральный директор Ф-1 Стефано Доменикали.

«Я рад, что Гран-при Италии останется в календаре до 2031 года. Монца — это сердце истории Формулы-1, и каждый год здесь царит уникальная атмосфера, когда огромное количество тифози собираются, чтобы поддержать «Феррари» и пилотов. Недавние модернизации инфраструктуры автодрома и запланированные инвестиции демонстрируют твёрдую приверженность долгосрочному будущему Формулы-1 в Италии.

Хочу поблагодарить президента Автомобильного клуба Италии, итальянское правительство и регион Ломбардия за их неизменную страсть и преданность нашему спорту. Я также хочу выразить признательность нашим невероятным поклонникам по всей стране, которые так страстно поддерживают Формулу-1», — приводит слова Доменикали пресс-служба Ф-1.