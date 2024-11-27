Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд опроверг слухи, что китайский пилот «Кик-Заубера» Гуаньюй Чжоу займёт место резервного пилота в «Феррари» в 2025 году, и назвал гонщика, который им станет.

В «Феррари» даже не ведут переговоры с Гуаньюем Чжоу о его роли резервного пилота в команде. Хотя, справедливости ради, бывают случаи, когда один отдел коллектива может не знать, чем занимаются другие. Резервным пилотом «Феррари» в 2025 году станет Оливер Берман», — написал Сейвуд в своём блоге.

2024-й стал третьим годом Чжоу в Формуле-1. Он присоединился к «Альфа Ромео» в конце 2021 года. За первые два сезона он завоевал 12 очков в «Королевских гонках» (шесть в 2022-м и шесть в – 2023-м). В нынешнем сезоне на счету китайца и команды «Кик-Заубер» 0 очков.