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Макс Ферстаппен: не мог и мечтать о том, что стану четырёхкратным чемпионом Ф-1

Макс Ферстаппен: не мог и мечтать о том, что стану четырёхкратным чемпионом Ф-1
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими эмоциями от завоевания четвёртого титула чемпиона Формулы-1.

«Мы держались вместе, никогда не сдавались и вернулись сильнее. Именно это делает этот сезон таким особенным. Победа в чемпионате стала невероятным моментом. Я очень горжусь тем, чего мы достигли как команда, и собой тоже.

Эта победа очень много для нас значит. То, что я стал четырёхкратным чемпионом мира, — это то, о чём мне никогда не приходилось мечтать. Хочу поблагодарить всех, кто причастен к этому успеху, за всю поддержку в этом году, какой же у нас был [потрясающий] сезон!

Что касается Гран-при Катара, мы по-прежнему сосредоточены на этой гонке. Она будет напряжённой, ведь это спринтерский этап. Конечно, сезон ещё не закончен, мы хотим сохранить набранный темп и привезти домой как можно больше очков для команды, так что ждём следующих двух гонок!» — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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