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Серхио Перес объяснил, что надо делать «Ред Булл» на последних 2 этапах в текущем сезоне

Серхио Перес объяснил, что надо делать «Ред Булл» на последних 2 этапах в текущем сезоне
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес объяснил, что необходимо делать «быкам» на заключительных этапах в текущем сезоне Ф-1, а также высказался о предстоящем Гран-при Катара.

«Гонка в Лас-Вегасе прошла успешно: у нас был хороший темп, и приятно видеть, что мы стали конкурентоспособнее на протяжении всей гонки. На заключительных двух этапах [в этом сезоне] нам нужно отработать квалификацию и чаще попадать в оптимальный режим работы болида, чтобы стартовать с позиции, которая нам положена.

Катар представляет собой совершенно другие вызовы, по сравнению с Лас-Вегасом, поэтому будет интересно посмотреть, как машина покажет себя здесь, при совершенно другой температуре. Спринтерский формат означает, что мы будем терять время на трассе. Но на этой неделе я был на заводе с командой, чтобы убедиться, что мы максимально готовы к старту в пятницу», — приводит слова Переса пресс-служба команды.

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