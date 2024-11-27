Гуаньюй Чжоу: «Феррари» действительно заинтересована во мне на сезон 2025 года

Китайский гонщик Формулы-1, проводящий свой последний сезон за команду «Кик-Заубер», Гуаньюй Чжоу подтвердил информацию, что может присоединиться к итальянскому коллективу «Феррари» в сезоне 2025 года.

«Мы ведём переговоры с несколькими командами, и, конечно, «Феррари» остаётся одной из команд, которая действительно заинтересована во мне. Будем смотреть, очевидно, что в ближайшие выходные нам предстоит многое сделать, чтобы принять решение, но очевидно, что мы рассматриваем все имеющиеся у нас варианты и смотрим, где мы находимся.

Со своей стороны я пока не хочу давать обещаний на будущее, потому что хочу убедиться, что всё расписано и ясно, и иметь серьёзную приверженность следующему проекту», — приводит слова Чжоу Аutosport.

Стоит отметить, что авторитетный автоспортивный журналист и эксперт британец Джо Сейвуд опроверг слухи, что Чжоу займёт место резервного пилота в «Феррари» в 2025 году, и ожидает, что это место займёт Оливер Берман.