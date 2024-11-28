Названы условия, при которых «Макларен» победит в Кубке конструкторов на ГП Катара

Британский гоночный коллектив «Макларен» может одержать победу в Кубке конструкторов уже на Гран-при Катара.

На данный момент осталось разыграть 103 очка между пилотами Ф-1. 44 очка можно будет заработать в гонках, а 15 очков — в спринт-квалификации на Гран-при Катара.

«Макларен» победит в Кубке конструкторов в Катаре, если в результате Гран-при наберёт на 21 очко больше «Феррари», а также не проиграет более девяти очков «Ред Булл». Таким образом, у британской команды появится непоколебимое преимущество в 45 очков.

Отметим, что если разрыв между «Маклареном» и «Феррари» составит ровно 44 очка, то победитель не будет выявлен. Так как у итальянской команды останется шанс на победу, если им удастся набрать максимум очков, а британскому коллективу — ни одного.