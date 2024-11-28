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Колапинто хотел выступать под тем же номером, за который боролись Антонелли и Дуэн

Колапинто хотел выступать под тем же номером, за который боролись Антонелли и Дуэн
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21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто хотел выступать в королевских гонках под номером 12, за который боролись юниор «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и участник академии «Альпин» Джек Дуэн.

«Франко Колапинто также выразил желание выступать под номером 12, но не из-за [Айртона] Сенны. Болельщики аргентинской футбольной команды «Бока Хуниорс» известны как «Ла 12» Сам Колапинто объяснил, почему взял 43-й номер: «43 — это тоже число, к которому я очень привязан, я часто использовал его в своей карьере», — говорится в статье издания Nextgen-Auto.

Ранее в «Альпин» показали выбор номера Джеком Дуэном на сезон-2024, в котором он объяснил своё решение.

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