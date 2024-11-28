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Колапинто рассказал о реакции Ваулза на третью подряд аварию аргентинца

Колапинто рассказал о реакции Ваулза на третью подряд аварию аргентинца
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21-летний аргентинский гонщик Формулы-1, выступающий за команду «Уильямс», Франко Колапинто рассказал о реакции своего руководителя Джеймса Ваулза на аварию в квалификации Гран-при Лас-Вегаса. Для Франко это стало третьим инцидентом за два Гран-при. В Бразилии Колапинто разбил болид в дождевой квалификации, а через пару часов в гонке.

«Ну, он был не очень счастлив, но Джеймс всегда очень, очень поддерживал меня, и я извлекаю из каждого плохого момента что-то очень положительное. Каждый раз благодаря Джеймсу, его мышлению, его менталитету и его способу продвижения вперёд в качестве лидера команды и движению всего нашего коллектива, я думаю, что многому у него научился. Он был потрясающим руководителем команды за то короткое время, что я с ним работаю, и знаю, насколько это важно для него и для меня.

Но когда такое случается, когда случаются два тяжёлых уикенда подряд, его сила и желание продолжать двигаться вперёд, вставать и находить решение проблем впечатляют. Он всегда находит позитив в негативе. Это очень важно и именно это вернёт «Уильямс» на вершину Формулы-1», — приводит слова Колапинто издание Racingnews365.

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