Хорнер — о шансах Ферстаппена ещё на один титул: он только начал — ему всего 27

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о четырёхкратном чемпионе «Королевских гонок» Максе Ферстаппене и его шансах на завоевание титулов.

«Честно говоря, я думаю, что Максу предстоит ещё многого добиться. Ему всего 27 лет. Как бы сильно он ни старался, я уверен, что всё ещё впереди», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Ферстаппен стал досрочным победителем сезона-2024 на Гран-при Лас-Вегаса, финишировав впереди своего главного конкурента в борьбе за титул — Ландо Норриса из «Макларена». Для Макса это чемпионство стало четвёртым в карьере — и четвёртым подряд.