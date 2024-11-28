Култхард похвалил Вассёра на фоне ситуации между пилотами в «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Дэвид Култхард высказался по поводу ситуации в «Феррари» между Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, похвалив подход руководителя итальянской команды Фредерика Вассёра.

«Мне нравится тот факт, что Фред Вассёр говорит: «Послушайте, всё в порядке». Он существует так долго в автоспорте, что не уходит от проблемной ситуации. Мне очень не нравится, когда пресс-атташе или руководители команд пытаются врать нам в политическом ключе, говоря: «Об этом нечего сказать». Конечно, есть что сказать!

Он явно собирается побеседовать с Шарлем. Он скажет Леклеру: «Парень, следуй инструкциям, тебе платит команда, если тебе это не нравится, иди куда-нибудь ещё», — приводит слова Култхарда издание PlanetF1.