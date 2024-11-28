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Хорнер: количество седых волос в этом сезоне у меня увеличилось

Хорнер: количество седых волос в этом сезоне у меня увеличилось
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу сложностей, с которыми столкнулся коллектив в сезоне-2024.

«Я думаю, количество седых волос, которое у меня сейчас по сравнению с предыдущими годами, вероятно, свидетельствует об уровне стресса в этом году. Мы гоночная команда. Мы сосредоточены на гонках. Это то, что мы любим. Этот вид спорта привлекает большое внимание и интерес средств массовой информации.

Мы — гоночный коллектив, Макс — наш пилот. Гонки — это то, что Ферстаппен любит и в чём он великолепен. Итак, как только вы пересечёте красную линию в гараже… то происходит то, что было в этом году», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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