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Ферстаппен — о директивах ФИА: надеюсь, увидим полную производительность каждой команды

Ферстаппен — о директивах ФИА: надеюсь, увидим полную производительность каждой команды
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу последних директив ФИА, язвительно выразив надежду, что после потока технических запретов и ограничений все машины выйдут на оставшиеся гонки на равных.

«Мы внесли некоторые улучшения в машину после Остина [Гран-при США]. Но в Остине [в спринте] и в основной гонке нам всё ещё не хватало скорости, а следующая гонка в Мексике была плохой. Надеюсь, с тех пор кое-что изменилось, необязательно с нашей стороны.

Я надеюсь, что теперь, в последних гонках, мы сможем увидеть полную гоночную производительность каждой машины», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

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