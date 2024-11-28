Ферстаппен — о директивах ФИА: надеюсь, увидим полную производительность каждой команды

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 в составе «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался по поводу последних директив ФИА, язвительно выразив надежду, что после потока технических запретов и ограничений все машины выйдут на оставшиеся гонки на равных.

«Мы внесли некоторые улучшения в машину после Остина [Гран-при США]. Но в Остине [в спринте] и в основной гонке нам всё ещё не хватало скорости, а следующая гонка в Мексике была плохой. Надеюсь, с тех пор кое-что изменилось, необязательно с нашей стороны.

Я надеюсь, что теперь, в последних гонках, мы сможем увидеть полную гоночную производительность каждой машины», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.