Вассёр — о борьбе за Кубок конструкторов: не время заниматься математикой

Руководитель итальянской команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о шансах коллектива в борьбе с «Маклареном» за Кубок конструкторов.

«Гран-при Катара — это последний спринтерский уикенд в году, что, как всегда, означает, что работа, которую команды выполняют на базе, приобретает большее значение, чем обычно, поскольку проводится только одна свободная практика. Есть возможность набрать 59 очков, но сейчас не время заниматься математикой. Всё, что мы можем сделать, это выполнить всё идеально, чтобы Шарль и Карлос могли выжать из SF-24 всё до последней капли.

Мы видели, особенно в последних гонках, что Формула-1 в целом сейчас работает на очень высоком уровне, причём малейшие детали часто имеют значение, переворачивая сложившийся статус-кво с ног на голову. В следующие два уикенда пришло время сделать последний рывок, и наши гонщики, инженеры и все в команде, как на трассе, так и в Маранелло, готовы приложить все усилия», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

У «Макларена» за два этапа до конца сезона 608 очков в Кубке конструкторов. У «Феррари» — 584.