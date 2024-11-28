Чемпион Формулы-2 Пуршер присоединился к «Пежо» в WEC

Французский гонщик Тео Пуршер, завоевавший чемпионство в Формуле-2 в 2023 году, присоединился к коллективу «Пежо» в гонках на выносливость (WEC) в качестве пилота-испытателя.

«Недавно Тео Пуршеру представилась возможность управлять автомобилем 9X8 во время теста новичков на автодроме в Бахрейне, где он продемонстрировал исключительные навыки пилотирования, аналитические способности и профессионализм. Его многообещающее выступление убедило команду доверить ему решающую роль в разработке и подготовке «Пежо» к предстоящим сезонам.

Роль Тео будет заключаться в участии в частных тестовых сессиях и внесении вклада в техническое развитие машины 9X8. Он также будет готов выступить в качестве гонщика в WEC, если боевой пилот команды окажется недоступен», — говорится в заявлении команды на официальном сайте.

«Я очень рад присоединиться к «Пежо» в качестве пилота-испытателя в предстоящем сезоне; это невероятная возможность. Я рассматриваю это как новый старт, поскольку гонки на выносливость — это новый вызов для меня. Мне очень понравился тест новичков в Бахрейне, который прошёл очень хорошо для меня. У «Пежо» очень мощный автомобиль, не похожий ни на что, на чём я ездил раньше.

Автомобили Endurance являются высокоразвитыми и передовыми с точки зрения технологий, что делает их похожими на автомобили Формулы-1. Стать пилотом-испытателем – это фантастическая возможность, и я благодарен команде «Пежо» за предоставленную мне возможность. Мне не терпится приступить к этой новой роли», — сказал Пуршер.