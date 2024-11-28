«Осталось 12-14 месяцев». Компания Nissan может быть закрыта

Компания Nissan оказалась на грани банкротства и в данный момент занята поиском новых инвесторов, сообщает издание Motor1 со ссылкой на публикацию Financial Times. По словам неназванного источника внутри компании, Nissan «осталось 12-14 месяцев, чтобы выжить».

Предполагается, что в качестве инвестора может выступить крупный банк или страховая группа. Также рассматривается вариант продажи контрольного пакета акций компании Honda, давнему конкуренту Nissan. Если же Nissan не удастся найти дополнительное финансирование, компания может в течение года с небольшим прекратить существование.

Отмечается, что из-за падения продаж в США и Японии Nissan пришлось сократить более 9000 рабочих мест и уменьшить производство почти на 20%. Кроме того, в третьем квартале 2024 года компания понесла убытки в размере 9,3 млрд йен (около $ 60 млн).

Напомним, Nissan Motor Corporation была основана в 1933 году, а в 2017-м входила в топ-6 крупнейших автопроизводителей мира.