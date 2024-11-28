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Легендарный американский пилот Тони Стюарт высказался о суде Майкла Джордана с NASCAR

Легендарный американский пилот Тони Стюарт высказался о суде Майкла Джордана с NASCAR
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53-летний американский автогонщик, трёхкратный чемпион NASCAR Sprint Cup Series Тони Стюарт высказался о судебных разбирательствах по поводу антимонопольного иска из-за чартерных соглашений между NASCAR и командой 23XI, совладельцами которой являются легендарный шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан и пилот Дэнни Хэмлин.

«Чартерные соглашения — это просто шутка. И если люди недостаточно умны, чтобы читать между строк, когда кто-то вроде Рика Хендрика говорит: «Я просто устал с ними спорить», думаете ли вы, что Рик Хендрик ведёт свой бизнес и переговоры и просто говорит: «Я собираюсь просто подписать это соглашение, потому что я устал с вами спорить»?

Рик ни разу в своей жизни этого не делал. Итак, если люди недостаточно умны, чтобы читать между строк и понимать, что это значит, то вы все сами по себе упускаете всю общую картину. Это просто место, в котором я не хочу быть. Я пурист, я парень старой закалки, когда дело касается гонок», — приводит слова Стюарта издание The Telegraph.

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