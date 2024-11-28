Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мик Шумахер больше не является резервным пилотом «Мерседеса»

Мик Шумахер больше не является резервным пилотом «Мерседеса»
Аудио-версия:
Комментарии

25-летний немецкий гонщик Мик Шумахер больше не является резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес», о чём сообщила пресс-служба коллектива.

«Упорный труд, усердие и решимость Мика в роли резервного пилота были жизненно важны для команды на протяжении последних двух лет. Благодаря его работе в команде на симуляторе, тестировании различных автомобилей и работе на трассе — мы не могли и желать от него большего. С самого первого дня он легко влился в команду и стал для всех невероятно любимым коллегой. Брэкли и Бриксворт.

Однако Мик — прежде всего гонщик. Как по его выступлениям в Формуле-1, так и по выступлениям в этом году на чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC), мы увидели, что он пилот невероятно высокого уровня, заслуживающий признания, соревнуясь в лучших чемпионатах. Поскольку он переходит к следующему вызову, я хотел бы лично поблагодарить Мика за его вклад в нашу команду, и мы все желаем ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

Материалы по теме
«Мик Шумахер лучше половины гонщиков Ф-1». Сына Михаэля правда должны вернуть?
«Мик Шумахер лучше половины гонщиков Ф-1». Сына Михаэля правда должны вернуть?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android