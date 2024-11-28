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Министерство юстиции США угрожало иском на $ 2 млрд Формуле-1 из-за «Кадиллака» — источник

Министерство юстиции США угрожало иском на $ 2 млрд Формуле-1 из-за «Кадиллака» — источник
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Министерство юстиции США угрожало иском в адрес Формулы-1 на сумму $ 2 млрд из-за антимонопольных разбирательств на фоне отказа «Королевских гонках» принимать команду Майкла Адретти в начале года, сообщило издание F1-Insider.

«После отказа Формулы-1 и Librty Media принять команду американской династии Андретти, этим дело занялось Министерство юстиции США и их антимонопольное расследование в отношении Librty. Минюст США угрожал иском на $ 2 млрд, и главе Liberty Media Джону Мэлоуну пришлось пойти на уступки.

Среди требований американских властей была и смена руководства холдинга, что, предположительно, стало причиной ухода генерального директора Liberty Media Грега Маффея в отставку. В следующем году эту должность займёт Рене Уилм, промоутер Гран-при Лас-Вегаса и главный юридический консультант холдинга.

Тот факт, что это заявление было сделано создателями Формулы-1 под давлением раскалённой иглы, видно из зловещего пресс-релиза: «Формула-1 рада сообщить, что с General Motors достигнуто принципиальное соглашение об интеграции «Кадиллака» в гоночную серию в качестве одиннадцатой команды сезона 2026 года». Точные подробности не разглашаются», — говорится в статье F1-Insider.

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