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Гоночный директор Формулы-1 Маркеш вернётся к обязанностям в Катаре в Ф-2 из-за увольнений

Гоночный директор Формулы-1 Маркеш вернётся к обязанностям в Катаре в Ф-2 из-за увольнений
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Новый гоночный директор Формулы-1 Руй Маркеш на предстоящем Гран-при Катара вернётся также к своим обязанностям в Формуле-2, поскольку его преемница Джаннет Тан покинула серию.

«Джанетт Тан, которая была назначена преемницей Маркеша и должна была провести свою первую гонку в роли гоночного директора Формулы-2 в Катаре, неожиданно уволена всего за несколько дней до соревнований в Лусаиле. Считается, что она стала последней жертвой президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема, хотя причины её ухода не были обнародованы.

Уход Тан означает, что Маркешу теперь предстоит более жёсткий, чем обычно, график на выходные в Лусаиле. Дополнительные требования к его выходным в Катаре также возникают, поскольку ему предстоит третий уикенд, в котором он проведёт четыре гонки (два спринта в Ф-1 и Ф-2 и две гонки) — он был гоночным директором Гран-при Макао в выходные перед Лас-Вегасом.

Выяснилось, что ушёл и давний стюард ФИА Тим Майер. Майер, сын основателя «Макларена» Тедди Майера, последние 15 лет работал в ФИА, а также был делегатом на скандальном Гран-при США в Остине. Хотя официального заявления по поводу его ухода не было, предполагается, что с бен Сулайемом могла возникнуть напряжённость из-за обстоятельств Гран-при США», — говорится в статье издания Motorsport.

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