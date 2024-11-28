Хюлькенберг пропустит общение с прессой в Катаре из-за простуды

37-летний немецкий гонщик Формулы-1 из команды «Хаас» Нико Хюлькенберг пропустит день общения с прессой в Катаре из-за проблем со здоровьем.

«Нико пропустит пресс-день из-за простуды, поэтому на сегодня он недоступен для СМИ. Это чисто профилактическая мера перед гоночным уикендом», — говорится в заявлении «Хааса».

В прошлые выходные на Гран-при Лас-Вегаса немецкий гонщик Хюлькенберг занял восьмое место. За два этапа до конца сезона 2024 года американский коллектив занимает шестое место в Кубке конструкторов, имея на своём счету 50 очков. На седьмом месте расположилась французская команда «Альпин» — 49 очков.