Шумахер — об уходе из «Мерседеса»: тяжело наблюдать за гонками и не сидеть в кокпите

Сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера и бывший пилот «Королевских гонок» Мик Шумахер высказался после ухода с позиции резервного гонщика в «Мерседесе».

«Благодарен Тото и всей команде «Мерседеса» за понимание, которое я приобрёл за эти два года. Они, несомненно, сделали меня более опытным гонщиком, потому что я лучше узнал инженерную сторону. Но наблюдать за гонками на этих машинах и не сидеть в кокпите самому сложно.

Я хочу снова сосредоточиться на гонках. Хочу полностью посвятить себя спортивной стороне автоспорта. В конечном счёте вам нужны гонки. Что касается гонщика, то именно гонки дают тебе то чувство, которое ты любишь», — приводит слова Шумахера пресс-служба «Мерседеса».