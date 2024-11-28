Sportico представил стоимость всех команд Ф-1 в 2024 году, самая дешёвая — более $ 1 млрд

Издание Sportico представило оценочные сведения о стоимости всех команд Формулы-1. По данным источника, совокупная цена 10 гоночных коллективов составляет $ 23,1 млрд. Первое место занимает «Феррари», чьи активы оцениваются в $ 4,78 млрд, а команда «Хаас» занимает последнее место – её стоимость составляет $ 1,02 млрд.

При оценке Sportico опирался на данные годовых финансовых отчётов команд, проводил консультации с экспертами, а также осуществлял собственный анализ.

Актуальная стоимость всех команд Формулы-1 в 2024 году, по данным Sportico:

1. «Феррари» – $ 4,78 млрд (оценочная стоимость в 2024 году) – $ 619 млн (выручка в 2023 году) – $ 130 млн (операционная прибыль за 2023 год);

2. «Мерседес» – $ 3,94 млрд – $ 680 млн – $ 142 млн;

3. «Ред Булл» – $ 3,5 млрд – $ 555 млн – $ 29 млн;

4. «Макларен» – $ 2,65 млрд – $ 536 млн – $ 38 млн;

5. «Астон Мартин» – $ 2,07 млрд – $ 304 млн – $ -27 млн;

6. «Альпин» – $ 1,5 млрд – $ 311 млн – $ 23 млн;

7. «Уильямс» – $ 1,24 млрд – $ 158 млн – $ -100 млн;

8. «РБ» – $ 1,22 млрд – $ 226 млн – $ 6 млн;

9. «Кик-Заубер» – $ 1,2 млрд – $ 189 млн – $ 12 млн;

10. «Хаас» – $ 1,02 млрд – $ 184 млн – $ 6 млн.

Самые именитые команды Формулы-1: