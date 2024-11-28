Мик Шумахер продолжит выступать за «Альпин» в WEC в 2025 году

25-летний немецкий гонщик Мик Шумахер продолжит выступать за французский гоночный коллектив «Альпин» в гонках на выносливость (WEC) в 2025 году в классе гиперкаров. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также подтверждено, что места в «Альпин» получили Фердинанд Габсбург, Шарль Милези, Фредерик Маковецки, Жюль Гунон и Поль-Лу Шатен.

Фото: Пресс-служба «Альпин»

25-летний пилот дебютировал в WEC в текущем году. Шумахер является чемпионом европейской Формулы-3 в сезоне-2018 и Формулы-2 в сезоне-2020.

Ранее стало известно, что Шумахер более не будет являться резервным гонщиком команды Формулы-1 «Мерседес» после сезона-2024.